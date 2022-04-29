«Барыс» сделал предложения о новых контрактах 6 игрокам, включая лучшего бомбардира клуба

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов ряду игроков, сообщается на официальном сайте команды.

Двусторонние соглашения сроком на два сезона предложены голкиперу Андрею Шутову, защитнику Валерию Орехову, а также нападающим Алихану Асетову и Аркадию Шестакову. У форварда Егора Петухова на руках двусторонний контракт сроком на один сезон. Нападающий Никита Михайлис получил одностороннее соглашение сроком на один сезон.

Отметим, что 26-летний Михайлис стал лучшим снайпером и бомбардиром казахстанской команды в завершившемся регулярном чемпионате. В 47 встречах нападающий забросил 18 шайб и отдал 26 результативных передач, суммарно набрав 44 очка. В плей-офф Михайлис сыграл пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.