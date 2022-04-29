В московском «Динамо» объяснили причину продления контракта с 28-летним Якимовым

Московское «Динамо» объявило о продлении соглашения с 28-летним нападающим Богданом Якимовым на один сезон. Новый контракт носит односторонний характер.

«Богдан Якимов перешёл в наш клуб в ходе предыдущего чемпионата и отлично себя зарекомендовал. Мы уверены, что он не только возвращается на свой прежний уровень, но и готовится выйти на новый. Богдан по праву завоевал любовь болельщиков и доверие тренерского штаба, поэтому решили продолжить сотрудничество с этим хоккеистом. Традиционно могу только пожелать удачи в новом сезоне!» — приводит слова генерального менеджера ХК «Динамо» Алексея Сопина официальный сайт клуба.



«Богдан Якимов остаётся в «Динамо» на следующий сезон. Своей работой на льду и вне площадки он доказал, что может приносить большой объём пользы команде. Ещё в течение прошлого сезона и плей-офф проявил себя как командный игрок во всех смыслах. Рассчитываем, что полноценная подготовка с командой к сезону позволит ему ещё лучше проявить себя в матчах», — сказал главный тренер ХК «Динамо» Алексей Кудашов.

Прошедший сезон форвард начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил три шайбы, затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и в 24 встречах набрал 7 (6+1) очков. В КХЛ он также играл за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Якимов является бронзовым призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира, а также обладателем Кубка Глинки/Гретцки.