«Спартак» продлил контракт с защитником молодёжной сборной России
Поделиться
Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) и защитник Дмитрий Костенко договорились о новом контракте, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.
Отмечается, что они заключили двустороннее соглашение сроком на два года.
Придя в систему «Спартака» перед нынешним сезоном, 19-летний защитник молодёжной сборной России принял участие в 50 встречах в Высшей хоккейной лиге за воскресенский «Химик», в которых забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 20 очков. Кроме того, Костенко провёл семь матчей в Молодёжной хоккейной лиге за МХК «Спартак», в которых отдал девять голевых передач.
«Пожелаем успехов и удачи Дмитрию в дальнейших выступлениях за систему московского «Спартака», — говорится в сообщении.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
10:44
-
10:21
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:02
-
08:40
-
08:37
Партнерский контент