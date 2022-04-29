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«Спартак» продлил контракт с защитником молодёжной сборной России

«Спартак» продлил контракт с защитником молодёжной сборной России
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Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) и защитник Дмитрий Костенко договорились о новом контракте, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.

Отмечается, что они заключили двустороннее соглашение сроком на два года.

Придя в систему «Спартака» перед нынешним сезоном, 19-летний защитник молодёжной сборной России принял участие в 50 встречах в Высшей хоккейной лиге за воскресенский «Химик», в которых забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 20 очков. Кроме того, Костенко провёл семь матчей в Молодёжной хоккейной лиге за МХК «Спартак», в которых отдал девять голевых передач.

«Пожелаем успехов и удачи Дмитрию в дальнейших выступлениях за систему московского «Спартака», — говорится в сообщении.

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