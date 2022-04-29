Washington Post — о травме Овечкина: свободные запчасти для него всё ещё имеются в наличии

Авторитетное издание The Washington Post прокомментировало травму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это удивительно. Пусть Овечкин не сыграет в двух оставшихся матчах «Кэпиталз» в регулярке, он всё равно уже успел стать самым возрастным игроком, забившим 50 голов за сезон. Есть причина, по которой никому не удавалось подобное в 36 лет: физические качества организма ухудшаются и даже просто оставаться на льду становится трудно. Данный постулат употребим в том числе по отношению к Бекстрёму, который в свои 34 года доигрывает нынешний сезон с травмой бедра, грозящейся стать проблемой на всю оставшуюся карьеру.



Но к Овечкину не особо применима общая логика. В 2017 году в пятой встрече серии первого раунда с «Торонто» Овечкин корчился от боли, лёжа на льду в первом периоде. Направляясь в раздевалку, он не мог опереться на левую ногу. Казалось, что матч для него закончен, а оставшаяся часть плей-офф под вопросом.



Но, когда «Кэпс» вышли на лёд во втором периоде, он был там и рвался вперёд.



«Овечкин — из тех парней, которые быстро заменяют поломанные детали и продолжают играть», — подмечал в тот вечер бывший защитник «Кэпс» Нейт Шмидт.



Да, во вторник Ови не принял участия в матче, но не волнуйтесь. Свободные запчасти для него всё ещё имеются в наличии.



«Он выносливый, ненавидит пропускать встречи и находиться вне игры. Он хочет вернуться как можно скорее, и мы постараемся сделать всё для того, чтобы он был в хорошей форме», — заверил Лавиолетт.



Знаете, когда настанет подходящий для возвращения момент? На следующей неделе, когда начнётся плей-офф. Пришла пора приумножить его наследие. Алекс Овечкин знает об этом, и нет никаких шансов, что он не выложится на полную», — говорится в сообщении.