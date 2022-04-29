Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал о сложностях адаптации в НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о первом времени в НХЛ, о сложностях адаптации и об улучшениях в игре.

«Я приходил первым на тренировки? Да, ведь я новичок.

В первые дни в НХЛ мне не хватало уверенности в себе. Я ничего не знал. Я начал обретать уверенность за несколько недель до увольнения в начале декабря тренера Трэвиса Грина. Он мой первый тренер в НХЛ, просто хочу сказать ему спасибо.

Будро? Я помню свой первый раз, когда я встретился с Брюсом, он сказал мне, что я хороший игрок, что буду играть в НХЛ, буду хорошим игроком в этой лиге. Эти слова действительно помогли мне, и я обрёл настоящую уверенность.

Мой английский? Мне кажется, я стал чувствовать себя лучше после Нового года. Начал понимать тренеров, ребят, товарищей по команде, и это очень весело, когда я могу понять, мне так легче всего.

В какой части своей игры я стал лучше? Отбор шайбы во время прессинга и в стычках у борта. Опытные игроки каждый день говорят со мной об этом.



Культурная адаптация, конечно, далась тяжело. Других россиян в команде нет. Но мы с женой Сашей смогли завести друзей в городе. Ванкувер? Действительно красивый город. Мне он нравится», — приводит слова Подколзина Vancouver Sun.