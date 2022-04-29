Дмитрий Шикин и Владимир Галузин подпишут однолетние контракты с «Витязем»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Дмитрий Шикин и нападающий Владимир Галузин подпишут однолетние контракты с «Витязем».

30-летний Шикин в минувшем сезоне выступал за «Автомобилист». В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 вратарь принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно. «Автомобилист» не попал в плей-офф. В начале марта Шикин подписал контракт до конца сезона со швейцарским «Биль-Бьенном».

33-летний Галузин в этом сезоне выступал за «Амур» и «Спартак». Нападающий провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В плей-офф Галузин сыграл пять встреч, в которых не отметился результативными действиями.