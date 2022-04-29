Главный тренер «Ванкувера»: Подколзин хочет быть идеальным. С ним будет сложно совладать

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о российском нападающем команды Василии Подколзине.

«Я должен держать его в узде, иначе он будет тренироваться на льду в течение часа, часа с лишним. Он просто любит играть. Он любит учиться. Когда он совершает ошибку, он очень строг к себе. Он хочет быть идеальным. Что ж, если вы заглянете на три года вперёд, то увидите действительно хорошего игрока, которого волнует игра, волнует то, как он играет.



Он типичный силовой форвард нашего времени. Он катается во всему льду туда-сюда. Он доберётся до отметки в 220 фунтов. Его навыки в катании велики. В нужное время он всё сделает правильно. С ним будет сложно совладать.



Подколзин в прошлом бывал капитаном команд? Я мог бы понять почему. Как только его английский и его понимание улучшится, а он сам почувствует себя более комфортно в своей собственной игре, тогда я думаю, что смогу увидеть, как проявятся некоторые его лидерские качества», — приводит слова Будро Vancouver Sun.