Подколзин поделился тем, что Овечкин рассказал ему о главном тренере «Ванкувера» Будро

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился словами капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о нынешнем главном тренере «косаток» Брюсе Будро.

«Помню, когда я встречался с Овечкиным, он сказал мне, что Брюс может помочь мне в моей карьере — как игроку и как личности. Он отличный тренер. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что мы будем работать с ним в следующем сезоне.



Брюс рассказывал мне некоторые истории об Овечкине, и на это приятно смотреть», — приводит слова Подколзина Vancouver Sun.

Напомним, Будро в течение пяти лет возглавлял «Вашингтон» и работал вместе с Овечкиным с 2007 по 2012 год. В декабре 2021 года специалист занял пост главного тренера «Ванкувера» после увольнения Трэвиса Грина.