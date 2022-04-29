Подколзин поделился тем, что Овечкин рассказал ему о главном тренере «Ванкувера» Будро
Поделиться
Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился словами капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о нынешнем главном тренере «косаток» Брюсе Будро.
«Помню, когда я встречался с Овечкиным, он сказал мне, что Брюс может помочь мне в моей карьере — как игроку и как личности. Он отличный тренер. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что мы будем работать с ним в следующем сезоне.
Брюс рассказывал мне некоторые истории об Овечкине, и на это приятно смотреть», — приводит слова Подколзина Vancouver Sun.
Напомним, Будро в течение пяти лет возглавлял «Вашингтон» и работал вместе с Овечкиным с 2007 по 2012 год. В декабре 2021 года специалист занял пост главного тренера «Ванкувера» после увольнения Трэвиса Грина.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:18
-
21:51
-
21:32
-
21:02
-
20:37
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
19:05
-
18:32
-
18:04
-
17:38
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
Партнерский контент