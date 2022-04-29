Сайт НХЛ: Мэттьюс — фаворит на «Харт», Шестёркин — 4-й, Овечкин и Капризов — вне топ-5

Журналисты официального сайта НХЛ провели собственное голосование, призванное выявить кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку сезона в лиге.

В результате первое место с небольшим отрывом занял нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 61 очко (четверо журналистов поставили его на первое место). На четыре балла отстал форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, за которого, однако, семь специалистов проголосовали как за главного фаворита на «Харт». Третью позицию занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 43 очка (три первых места). За ним расположился российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин — 32 балла и два первых места. Пятёрку замкнул форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро (26 очков).

В топ-10 также попали защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (20 баллов), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (восемь очков), игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (четыре очка), капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (два балла), а последнюю позицию разделили форварды Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — у них по одному очку.