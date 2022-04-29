Нападающий Бочаров и вратарь Ежов пополнят состав «Салавата Юлаева»

Как стало известно, нападающий Станислав Бочаров и вратарь Илья Ежов пополнят состав «Салавата Юлаева». Контракты с хоккеистами будут заключены на один сезон.
35-летний Ежов в минувшем сезоне выступал за «Витязь». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 вратарь принял участие в 32 матчах, в которых он одержал шесть побед и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,76. «Витязь» не попал в плей-офф.
30-летний Бочаров в этом сезоне выступал за «Автомобилист». Нападающий провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 20 очков: забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф «Автомобилист» также не прошёл из-за того, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно.
- 29 апреля 2022
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