Вратарю Самонову вручили премию 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады. Он ни разу не сыграл

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский вручили премии правительства победителям и призёрам зимних Олимпийских игр и зимних Игр паралимпийцев, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».
Премии получили в том числе и хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов, завоевавшие серебряные награды. Спортсменам вручили удостоверения и знаки «Заслуженный мастер спорта России», сертификаты на получение денежной премии, благодарственные письма и памятные подарки. Премия за серебряные награды Олимпийских игр составила по 2,5 млн рублей каждому.
Отметим, что Самонов не провёл ни одной минуты на льду за весь турнир. Гусев сыграл в шести встречах Олимпиады, в которых отдал шесть результативных передач и ни разу не забросил.
- 29 апреля 2022
-
21:51
-
21:32
-
21:02
-
20:37
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
19:05
-
18:32
-
18:04
-
17:38
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00