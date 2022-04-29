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Вратарю Самонову вручили премию 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады. Он ни разу не сыграл

Вратарю Самонову вручили премию 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады. Он ни разу не сыграл
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В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский вручили премии правительства победителям и призёрам зимних Олимпийских игр и зимних Игр паралимпийцев, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Премии получили в том числе и хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов, завоевавшие серебряные награды. Спортсменам вручили удостоверения и знаки «Заслуженный мастер спорта России», сертификаты на получение денежной премии, благодарственные письма и памятные подарки. Премия за серебряные награды Олимпийских игр составила по 2,5 млн рублей каждому.

Отметим, что Самонов не провёл ни одной минуты на льду за весь турнир. Гусев сыграл в шести встречах Олимпиады, в которых отдал шесть результативных передач и ни разу не забросил.

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