Вратарю Самонову вручили премию 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады. Он ни разу не сыграл

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский вручили премии правительства победителям и призёрам зимних Олимпийских игр и зимних Игр паралимпийцев, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Премии получили в том числе и хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов, завоевавшие серебряные награды. Спортсменам вручили удостоверения и знаки «Заслуженный мастер спорта России», сертификаты на получение денежной премии, благодарственные письма и памятные подарки. Премия за серебряные награды Олимпийских игр составила по 2,5 млн рублей каждому.

Отметим, что Самонов не провёл ни одной минуты на льду за весь турнир. Гусев сыграл в шести встречах Олимпиады, в которых отдал шесть результативных передач и ни разу не забросил.