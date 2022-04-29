Артемий Панарин пропустит последний матч сезона с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит последний матч сезона с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере»



Об этом объявил главный тренер «рейнджеров» Жерар Галлан.

Матч с «Вашингтоном» запланирован на ночь с 29 на 30 апреля мск, старт — в 02:00.

Напомним, 27 апреля 30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Эндрю Копп также выбыл из строя, получив повреждение нижней части тела.