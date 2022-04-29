«Будем надеяться, что через пару лет России вернут чемпионат мира». Третьяк о решении ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Будем обжаловать. Если нам не разрешат, то будем надеяться, что через пару лет нам вернут чемпионат мира», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением совета ИИХФ об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.



Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.