Малкин стал 136-м игроком в сезоне, забросившим 20+ шайб. Он помог покорить рекорд НХЛ

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря своей заброшенной шайбе в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:0 после 1-го периода) помог обновить один из рекордов НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте, Малкин стал 136-м игроком в сезоне, забросившим 20+ шайб. Таким образом, превзойдёт рекорд сезона-1980/1981, когда за один сезон было 135 игроков – это достижение было лучшим в истории турнира.



Отметим, что также Малкин отметился голевой передачей на Маркуса Петтерссона. Теперь на его счету 42 (20+22) очка. Всего за карьеру в НХЛ Евгений совершил 1146 (444+702) результативный действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.