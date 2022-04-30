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«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

В составе «синерубашечников» отличились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Драйден Хант. За «столичных» забрасывали Джастин Шульц и Джон Карлсон.

Примечательно, что «Вашингтон» провёл свой третий матч без Александра Овечкина, который продолжает восстановление после полученного повреждения, – в каждом из них они проиграли. В свою очередь «Рейнджерс» проводили матч без Артемия Панарина, получившего паузу по аналогичной причине.

Результативную передачу в этом матче на свой счёт записал российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который завершил регулярный чемпионат с 78 (24+54) очками.

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 33 броска из 35, а его визави и соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов – 30 из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хитил (Какко, Шнайдер) – 23:26 (5x5)   1:1 Шульц (ван Римсдайк) – 24:01   1:2 Карлсон (Кузнецов, Оши) – 25:13 (5x4)   2:2 Лафренье (Строум, Шнайдер) – 35:44 (5x5)   3:2 Хант (Какко, Фокс) – 46:42 (5x5)
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