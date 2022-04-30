«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

В составе «синерубашечников» отличились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Драйден Хант. За «столичных» забрасывали Джастин Шульц и Джон Карлсон.

Примечательно, что «Вашингтон» провёл свой третий матч без Александра Овечкина, который продолжает восстановление после полученного повреждения, – в каждом из них они проиграли. В свою очередь «Рейнджерс» проводили матч без Артемия Панарина, получившего паузу по аналогичной причине.

Результативную передачу в этом матче на свой счёт записал российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который завершил регулярный чемпионат с 78 (24+54) очками.

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 33 броска из 35, а его визави и соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов – 30 из 33.