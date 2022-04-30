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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Бостон»

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Бостон»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

У «Торонто» дублем отметился шведский нападающий Вильям Нюландер, а также забивали Ник Абруццезе, Пьер Энгвалль и Илья Михеев. Для российского форварда эта шайба стала 21-й в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Михеева 32 (21+11) очка в 53 матчах. Российский защитник Илья Любушкин провёл на льду 16 минут и 34 секунды.

У «Бостона» заброшенными шайбами отметились Трент Фредерик и Джейк Дебраск.

«Торонто» финишировал на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 115 очков. «Бостон» занял 6-ю позицию на Востоке. На счету команды 107 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Смит, Койл) – 01:10 (5x5)   1:1 Михеев (Джордано, Лильегрен) – 03:51 (5x4)   2:1 Нюландер – 13:16 (5x5)   3:1 Абруццезе (Райлли) – 19:52 (5x5)   4:1 Нюландер (Энгвалль, Холл) – 48:00 (5x5)   4:2 Дебраск (Смит, Райлли) – 52:49 (5x4)   5:2 Энгвалль – 59:50 (en)
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