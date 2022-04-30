Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Бостон»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.



У «Торонто» дублем отметился шведский нападающий Вильям Нюландер, а также забивали Ник Абруццезе, Пьер Энгвалль и Илья Михеев. Для российского форварда эта шайба стала 21-й в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Михеева 32 (21+11) очка в 53 матчах. Российский защитник Илья Любушкин провёл на льду 16 минут и 34 секунды.



У «Бостона» заброшенными шайбами отметились Трент Фредерик и Джейк Дебраск.



«Торонто» финишировал на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 115 очков. «Бостон» занял 6-ю позицию на Востоке. На счету команды 107 баллов.