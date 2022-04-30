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«Флорида» потерпела сокрушительное поражение со счётом 2:10 от «Монреаля»

«Флорида» потерпела сокрушительное поражение со счётом 2:10 от «Монреаля»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 10:2.

В составе «Монреаля» хет-трик оформил Коул Кофилд, ещё по шайбе на счету Джордана Харриса, Майка Хоффмана, Брендана Галлахера, Мэтью Перро, Джейка Эванса, Кристиана Дворака и Тайлера Питлика. За «Флориду» отличились Бен Шьяро и Ноэль Аччари.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 21 минуту 34 секунды и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+4». Его соотечественник из «Флориды» форвард Максим Мамин – «-4».

Ворота «Пантерз» защищал 26-летний швед Юнас Юханссон, отразивший 27 бросков из 37.

Примечательно, что «Монреаль» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Флорида» — первое.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
10 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Харрис (Эванс) – 01:57 (5x5)   2:0 Хоффман (Савар) – 04:18 (5x5)   3:0 Кофилд (Эдмундсон, Питри) – 04:30 (5x5)   4:0 Галлахер (Перро, Уайдман) – 12:23 (5x4)   4:1 Шьяро (Луостаринен, Хепониеми) – 18:23 (5x4)   5:1 Кофилд – 21:33 (5x5)   6:1 Перро (Дворак, Андерсон) – 23:55 (5x5)   7:1 Эванс (Питлик, Галлахер) – 26:08 (5x5)   8:1 Дворак (Андерсон) – 33:21 (5x5)   9:1 Кофилд (Хоффман, Судзуки) – 48:12 (5x5)   10:1 Питлик (Пеццетта) – 49:51 (5x5)   10:2 Аччари (Шьяро, Ломберг) – 54:55 (5x5)
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