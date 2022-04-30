«Флорида» потерпела сокрушительное поражение со счётом 2:10 от «Монреаля»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 10:2.
В составе «Монреаля» хет-трик оформил Коул Кофилд, ещё по шайбе на счету Джордана Харриса, Майка Хоффмана, Брендана Галлахера, Мэтью Перро, Джейка Эванса, Кристиана Дворака и Тайлера Питлика. За «Флориду» отличились Бен Шьяро и Ноэль Аччари.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 21 минуту 34 секунды и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+4». Его соотечественник из «Флориды» форвард Максим Мамин – «-4».
Ворота «Пантерз» защищал 26-летний швед Юнас Юханссон, отразивший 27 бросков из 37.
Примечательно, что «Монреаль» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Флорида» — первое.
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