«Флорида» встретится с «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли

По завершению заключительных встреч регулярного чемпионата НХЛ определилась ещё одна пара первого раунда плей-офф Кубка Стэнли на Востоке – «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским и Максимом Маминым встретится с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Напомним, последние три заключительные встречи регулярного чемпионата «Вашингтон» проиграл, при этом участия в играх не принимал 36-летний российский форвард Александр Овечкин, получивший повреждение с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).
«Флорида» же в последней игре сенсационно уступила на выезде «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:10.
«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 100 очков в 82 играх. «Флорида» стала первой, выиграв Президентский кубов со 122 баллами в активе.
- 30 апреля 2022
-
04:53
-
04:48
-
04:47
-
04:42
-
04:38
-
04:19
-
03:45
-
03:32
-
03:13
-
02:58
-
02:34
-
02:26
-
00:34
- 29 апреля 2022
-
23:56
-
23:32
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:18
-
21:51
-
21:32
-
21:02
-
20:37
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
19:05
-
18:32
-
18:04
-
17:38
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00