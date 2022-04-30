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«Флорида» встретится с «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли

«Флорида» встретится с «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли
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По завершению заключительных встреч регулярного чемпионата НХЛ определилась ещё одна пара первого раунда плей-офф Кубка Стэнли на Востоке – «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским и Максимом Маминым встретится с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Напомним, последние три заключительные встречи регулярного чемпионата «Вашингтон» проиграл, при этом участия в играх не принимал 36-летний российский форвард Александр Овечкин, получивший повреждение с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б).

«Флорида» же в последней игре сенсационно уступила на выезде «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:10.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 100 очков в 82 играх. «Флорида» стала первой, выиграв Президентский кубов со 122 баллами в активе.

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