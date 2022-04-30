Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Айлендерс» по шайбе на свой счёт записали Жан-Габриэль Пажо, Киффер Беллоуз, а также Джош Бейли.
У гостей хет-триком отметился Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету российского нападающего Никиты Кучерова в этом матче две результативные передачи. Таким образом, в текущем сезоне в его активе их стало уже 44.
После этого матча «Айлендерс» набрал 84 очка и располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа-Бэй» имеет в своём активе 110 очков и занимает четвёртое место в таблице.
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