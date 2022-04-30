Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Айлендерс» по шайбе на свой счёт записали Жан-Габриэль Пажо, Киффер Беллоуз, а также Джош Бейли.

У гостей хет-триком отметился Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету российского нападающего Никиты Кучерова в этом матче две результативные передачи. Таким образом, в текущем сезоне в его активе их стало уже 44.

После этого матча «Айлендерс» набрал 84 очка и располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа-Бэй» имеет в своём активе 110 очков и занимает четвёртое место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пажо (Добсон, Ли) – 00:32 (5x5)   1:1 Стэмкос (Чернак, Палат) – 11:57 (5x5)   2:1 Беллоуз – 29:35 (5x5)   3:1 Бейли (Бовиллье, Добсон) – 38:48 (5x4)   3:2 Перри (Кучеров, Хедман) – 41:21 (5x4)   3:3 Макдона (Марун, Белльмар) – 50:10 (5x5)   3:4 Стэмкос (Палат) – 51:13 (5x5)   3:5 Стэмкос (Палат, Кучеров) – 57:50 (5x5)   4:5 Хара (Барзал, Паризе) – 59:16 (5x5)   4:6 Хагель (Макдона, Чирелли) – 59:35 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022