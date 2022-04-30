Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На самой первой минуте матча за хозяев счёт открыл Джордан Гринвей. Форварду понадобилось 58 секунд для гола. А на 5-й минуте преимущество удвоил Тайсон Джост, которому помог пасом российский нападающий команды Кирилл Капризов. Так первый период и закончился.



В начале второго периода, на 24-й минуте Капризов забил и сам. Россиянину помогли с передачами Райан Хартман и Джаред Сперджен. Через две минуты одну шайбу отыграл Назем Кадри. А финальный гол в матче забил всё тот же Гринвей, которому удалось добиться дубля.