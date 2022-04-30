Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Колорадо»

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Колорадо»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На самой первой минуте матча за хозяев счёт открыл Джордан Гринвей. Форварду понадобилось 58 секунд для гола. А на 5-й минуте преимущество удвоил Тайсон Джост, которому помог пасом российский нападающий команды Кирилл Капризов. Так первый период и закончился.

В начале второго периода, на 24-й минуте Капризов забил и сам. Россиянину помогли с передачами Райан Хартман и Джаред Сперджен. Через две минуты одну шайбу отыграл Назем Кадри. А финальный гол в матче забил всё тот же Гринвей, которому удалось добиться дубля.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гринвей (Фолиньо) – 00:58 (5x5)   2:0 Джост (Капризов, Меррилл) – 04:12 (5x5)   3:0 Капризов (Хартман, Сперджен) – 23:46 (5x5)   3:1 Кадри (Рантанен) – 25:38 (5x5)   4:1 Гринвей (Миддлтон, Дамба) – 59:28 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022