Определились все пары плеф-офф Восточной конференции НХЛ

После победы «Тампы-Бэй Лайтнинг» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4 стали известны все пары плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, между собой сыграют:

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейджерс»



«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз»



«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»



«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»



Напомним, в играх между указанными парами будут участвовать следующие российские хоккеисты: Евгений Малкин, Александр Георгиев, Игорь Шестёркин, Максим Летунов, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов, Сергей Бобровский, Максим Мамин, Илья Любушкин, Илья Михеев, Дмитрий Овчинников, Алексей Мельничук, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Георгий Меркулов, Пётр Кочетков и Андрей Свечников.