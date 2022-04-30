Капризов показал 10-й результат в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских игроков

25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:1).
В активе россиянина стало 108 (47+61) очков в 81 матче в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских хоккеистов. Капризов превзошёл результаты Павла Буре (107, 1993/1994), Сергея Фёдорова (107, 1995/1996) и Александра Могильного (107, 1995/1996).
Национальный бомбардирский рекорд по очкам в сезоне принадлежит Никите Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 баллов. Второе место занимает Могильный (127 в сезоне-1992/1993), следом располагается Фёдоров (120, 1993/1994).
В пятёрку лучших также входят Евгений Малкин (113 в сезоне-2008/2009) и Александр Овечкин (112, 2007/2008). Следом идут результаты Буре (110, 1992/1993), Овечкина (110, 2008/2009), Овечкина (109, 2009/2010), и Малкина (109, 2011/2012).
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