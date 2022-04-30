45-летний Хара завершил сезон с полезностью «+8». Это второй результат в «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Айлендерс» заброшенной шайбой отметился 45-летний защитник Здено Хара, поразивший ворота Андрея Василевского на последней минуте матча. Словацкий гигант завершил регулярку с 14 (2+12) очками в 72 матчах при показателе полезности "+8". Примечательно, что показатель "+/-" Хары стал вторым результатом среди игроков его команды, которая не пробилась в плей-офф. Только защитник Адам Пелек набрал "+20", тогда как показатели остальных «островитян» оказались хуже.
В последний раз Хара завершал сезон с отрицательной полезностью в 2007 году. С тех пор 14 раз он оставался в плюсе по итогам регулярки, и ещё однажды завершил год с нулём в графе полезности. За карьеру в НХЛ Здено сыграл 1680 матчей, забросив 209 шайб, сделав 471 голевую передачу и набрав "+301" в графе полезности.
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