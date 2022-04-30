Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов закончил регулярку пятым, превзойдя результат Мэттьюса

25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:1).
В активе россиянина стало 108 (47+61) очков в 81 матче в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на чистое пятое место в гонке бомбардиров по итогам регулярки. Российский форвард превзощёл результат нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса (106 очков в 73 матчах).
Первое место в гонке занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (123 очка в 80 матчах). Второе место разделили нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (115 баллов в 80 встречах) и форвард «Калгари» Джонни Годро (115 очков в 82 матчах). На четвёртом месте расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (110 баллов в 80 встречах). Результаты лучших бомбардиров НХЛ уже не изменятся.
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