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Кирилл Капризов – первая звезда матча «Миннесота» – «Колорадо»

Кирилл Капризов – первая звезда матча «Миннесота» – «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов признан первой звездой этого матча. На счету россиянина 2 (1+1) очка. Вторым стал Марк-Андре Флёри, который совершил 27 сейвов, а третье место за Тайсоном Джостом, у которого она заброщенная шайба.

На самой первой минуте матча за хозяев счёт открыл Джордан Гринвей. Форварду понадобилось 58 секунд для гола. А на 5-й минуте преимущество удвоил Тайсон Джост, которому помог пасом российский нападающий команды Кирилл Капризов. Так первый период и закончился.

В начале второго периода, на 24-й минуте Капризов забил и сам. Россиянину помогли с передачами Райан Хартман и Джаред Сперджен. Через две минуты одну шайбу отыграл Назем Кадри. А финальный гол в матче забил всё тот же Гринвей, которому удалось добиться дубля.

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