«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов, итоговый счёт – 3:2.
В составе «Эдмонтона» по шайбе забросили Бретт Кулак и Тайсон Бэрри.
У гостей отличились Джей Ти Миллер и Конор Гарланд.
Таким образом, основное время матча и овертайм победителя не выявили. Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где Девин Шор забросил единственную шайбу и принёс победу хозяевам.
20-летний российский нападающий Василий Подколзин в этом матче результативными действиями не отметился.
После этого матча «Эдмонтон» набрал 104 очка и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции.
«Ванкувер» имеет в своём активе 92 очка и занимает десятое место в таблице.
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