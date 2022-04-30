«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов, итоговый счёт – 3:2.



В составе «Эдмонтона» по шайбе забросили Бретт Кулак и Тайсон Бэрри.

У гостей отличились Джей Ти Миллер и Конор Гарланд.

Таким образом, основное время матча и овертайм победителя не выявили. Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где Девин Шор забросил единственную шайбу и принёс победу хозяевам.

20-летний российский нападающий Василий Подколзин в этом матче результативными действиями не отметился.

После этого матча «Эдмонтон» набрал 104 очка и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» имеет в своём активе 92 очка и занимает десятое место в таблице.