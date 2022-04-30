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«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Ванкувер»

«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Ванкувер»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов, итоговый счёт – 3:2.

В составе «Эдмонтона» по шайбе забросили Бретт Кулак и Тайсон Бэрри.

У гостей отличились Джей Ти Миллер и Конор Гарланд.

Таким образом, основное время матча и овертайм победителя не выявили. Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где Девин Шор забросил единственную шайбу и принёс победу хозяевам.

20-летний российский нападающий Василий Подколзин в этом матче результативными действиями не отметился.
После этого матча «Эдмонтон» набрал 104 очка и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» имеет в своём активе 92 очка и занимает десятое место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хант, Гарланд) – 17:31 (5x5)   1:1 Кулак (Ямамото) – 40:31 (5x5)   1:2 Гарланд (Хьюз, Шенн) – 42:35 (5x5)   2:2 Бэрри (Кассиан, Брассар) – 49:10 (5x5)   3:2 Шор – 65:00 (ПБ)
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