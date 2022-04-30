45-летний Хара ответил на вопрос, закончил ли он сегодня свою карьеру

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара ещё не принял решения о своих планах на будущее.

«Он просто хочет сейчас вернуться домой, быть со своей семьёй и стать отцом. Тогда он начнет думать о том, что он хочет делать дальше», — написал в своём «твиттере» журналист Эндрю Гросс.

Напомним, словак Здено Хара провёл 23 сезона в НХЛ, занимает первое место среди всех защитников по количеству матчей в регулярных сезонах. Занимает первое место по штрафным минутам среди всех действующих хоккеистов НХЛ. Он также является самым возрастным игроком среди всех действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

За карьеру в НХЛ Здено сыграл 1680 матчей, забросив 209 шайб, сделав 471 голевую передачу и набрав "+301" в графе полезности.