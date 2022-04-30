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Александр Георгиев – вторая звезда матча «Рейнджерс» – «Вашингтон»

Александр Георгиев – вторая звезда матча «Рейнджерс» – «Вашингтон»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

Второй звездой матча признан российский голкипер Александр Георгиев, который совершил 34 сейва. Первым стал Драйден Хант, у которого победный гол. Третье место за Брэйденом Шнайдером, который отдал два результативных паса.

В составе «синерубашечников» отличились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Драйден Хант. За «столичных» забрасывали Джастин Шульц и Джон Карлсон.

Примечательно, что «Вашингтон» провёл свой третий матч без Александра Овечкина, который продолжает восстановление после полученного повреждения, – в каждом из них они проиграли. В свою очередь, «Рейнджерс» проводили матч без Артемия Панарина, получившего паузу по аналогичной причине.

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