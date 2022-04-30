Все пары первого раунда Кубка Стэнли, новое достижение Капризова. Главное к утру

Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился новым достижением, команда российского тренера Станислава Черчесова «Ференцварош» снова одержала победу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли.

2. Капризов показал 10-й результат в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских игроков.

3. «Ференцварош» Черчесова обыграл «Пакш». Беспроигрышная серия в лиге — 11 матчей.

4. «Будем надеяться, что через пару лет России вернут чемпионат мира». Третьяк о решении ИИХФ.

5. «Флорида» потерпела сокрушительное поражение со счётом 2:10 от «Монреаля».

6. Владельцы «Манчестер Сити» близки к покупке 80% акций итальянского «Палермо» за € 6 млн.

7. Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов закончил регулярку пятым, превзойдя результат Мэттьюса.

8. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина.

9. Оба голкипера «Анахайма» получили травмы. На третий период в воротах появился любитель.

10. 45-летний Хара ответил на вопрос, закончил ли он сегодня карьеру.