Все пары первого раунда Кубка Стэнли, новое достижение Капризова. Главное к утру

Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился новым достижением, команда российского тренера Станислава Черчесова «Ференцварош» снова одержала победу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли.
2. Капризов показал 10-й результат в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских игроков.
3. «Ференцварош» Черчесова обыграл «Пакш». Беспроигрышная серия в лиге — 11 матчей.
4. «Будем надеяться, что через пару лет России вернут чемпионат мира». Третьяк о решении ИИХФ.
5. «Флорида» потерпела сокрушительное поражение со счётом 2:10 от «Монреаля».
6. Владельцы «Манчестер Сити» близки к покупке 80% акций итальянского «Палермо» за € 6 млн.
7. Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов закончил регулярку пятым, превзойдя результат Мэттьюса.
8. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина.
9. Оба голкипера «Анахайма» получили травмы. На третий период в воротах появился любитель.
10. 45-летний Хара ответил на вопрос, закончил ли он сегодня карьеру.
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