Карандин: уровень игры «Магнитки» и ЦСКА намного выше, чем уровень судейства в финале

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о судействе в финале Кубка Гагарина, где встречаются магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.
«Уровень игры «Магнитки» и ЦСКА намного выше, чем уровень судейства, арбитры, к сожалению, слабое звено этой замечательной серии. На протяжении шести матчей у каждой из команд есть спады и подъёмы, «Магнитка» безупречно провела старт, ЦСКА накатил на финише. Стабильны лишь арбитры – со своими проблемами.
Ошибок много в каждом матче, главная – двойные стандарты, одно и то же нарушение может быть замечено, но может быть и пропущено. Сравните арбитраж пятой и шестой игры – небо и земля! В первом случае бригадой Оленин – Наумов ничего не свистелось, во втором, через день, бригадой Беляев – Гашилов, свистелось всё! Ну о чём тут говорить.
Отсюда, кстати, и жалобы игроков. Есть логика в словах, например, форварда «Магнитки» Чибисова, который в последнем интервью сказал, что его четыре матча подряд били в голову – и ничего, а его одноклубник Карри после первого же удара получил от дуэта Беляев – Гашилов «5+20».
В общем идут шараханья, а это непозволительная роскошь для финала. Очевидно, что основные вопросы – к главному арбитру», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 30 апреля 2022
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