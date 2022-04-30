Роман Ротенберг: понимаем, что нужно сделать, чтобы выиграть ОИ-2026

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от следующей Олимпиады.

«Понимаем, что нам нужно делать, чтобы через четыре года подготовить сборную команду России и выиграть олимпийское золото в Италии. Очень тяжело сделать это в хоккее – за 30 лет нами выиграно только одно золото. Это командный вид спорта, в котором есть серьёзная конкуренция.

Когда губернатор Санкт-Петербурга благодарит за вклад в развитие хоккея – это волнительно и очень важно для дальнейшей мотивации. Сегодня мы также обсудили очень важные направления: программу строительства катков в городе, дворовый хоккей и массовость хоккея в Санкт-Петербурге.



Впервые в истории клуба СКА наша молодёжная команда выиграла золото. Это важный момент, от которого можно отталкиваться. И мы знаем, что в нашем городе отличные болельщики, они замечательно болеют за хоккей. Мы можем двигаться вперёд, а для этого нужна инфраструктура, нам нужно строить как можно больше катков. Как пример – республика Татарстан. Это как Канада в миниатюре: то количество катков, которое построено в Татарстане, – хороший пример для всех регионов. Если каждый регион построит столько же катков, мы сможем воспитать больше хоккеистов и на международном уровне играть и обыгрывать все сильнейшие сборные.



Что касается победы «СКА-1946», то та система игры, которую мы внедряем: короткий пас, комбинационная игра, умный хоккей, хорошее катание, взаимная поддержка, хорошее игровое мышление, контроль шайбы – это всё игроки выполнили на 100%. И это шаг вперёд. Это современный хоккей, современная система игры, современная тактика, которая сейчас набирает обороты. Другие клубы так не играют, ведь, чтобы перестроить всю систему, нужно потратить много времени, а мы этим занимаемся последние 5 лет.

Мы перестраиваем всю нашу систему совместно с тренерами, обучая, развивая. И наша команда КХЛ показывает рисунок игры, который мы хотим видеть в будущем. У нас есть достаточно игроков, подспорье для нашей команды. Есть серьёзные ребята из «СКА-1946», которых нужно постепенно развивать, учитывая возраст игрока, создавая им индивидуальные программы, особенно по физической подготовке. Свечков, Мичков, Чибриков, Коромыслов, Кирсанов, Смирнов – ребята, которые могут играть в КХЛ, нужно только подтянуть свои показатели и выйти на другой уровень. Всё-таки взрослый мужской хоккей отличается от молодёжного. Эти парни — лучшие игроки в своём возрасте в России. Они высоко задрафтованы в США, в Северной Америке. Но они остались в России, пройдя всю систему подготовки», – цитирует Ротенберга «Радио Зенит».