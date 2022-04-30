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Кучеров набрал 23 очка в последних девяти матчах «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ

Кучеров набрал 23 очка в последних девяти матчах «Тампы» в регулярном чемпионате НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сумел набрать 23 балла за последние девять встреч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

28-летний форвард забросил шайбу во встрече с «Анахайм Дакс» (4:3, ОТ), заработал 4 (2+2) очка в игре с «Виннипег Джетс» (7:4), затем отличился одним голом в ворота «Детройт Ред Уингз» (3:4), набрал 2 (1+1) в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:1), 3 (1+2) — с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), дважды отличился и три раза ассистировал в матче с «Флоридой Пантерз» (8:4), заработал 4 (1+3) балла во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», а также забросил одну шайбу в ворота «мундиров» во второй очной встрече, которая состоялась вчера (2:5). Сегодня россиянин отдал две результативные передачи в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

Всего в текущем сезоне Кучеров принял участие в 47 матчах, в которых забросил 25 шайб и отдал 44 голевые передачи.

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