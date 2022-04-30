Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи» – приза, ежегодно вручаемого игроку, который набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате сезона НХЛ.
По итогам сезона форвард провёл 80 матчей и набрал 123 очка: забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач. Этот сезон стал для канадца седьмым подряд с 100+ очками, причём в шести из них он набирал более 100 баллов по итогам регулярки.
Вторым по количеству очков в сезоне стал Джони Годро из «Калгари Флэймз» (115), столько же баллов набрал Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз».
Лучший среди россиян по этому показателю – Кирилл Капризов, у которого 108 баллов.
Отметим, что «Эдмонтон», за который играет Макдэвид, завершил сезон на пятом месте в таблице Западной конференции.
- 30 апреля 2022
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