Шестёркин стал лучшим вратарём сезона НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту сейвов

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.
Коэффициент надёжности голкипера составил 2,07, а процент отражённых бросков составил 93,5.
В текущем сезоне вратарь провёл 53 матча и оформил в них шесть шат-аутов. Это его третий сезон в НХЛ. Ранее на его счету было 48 матчей и два шат-аута – оба в прошлом сезоне.
По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» занял пятое место в таблице Восточной конференции т вышли в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, что по количеству побед в текущем сезоне среди вратарей первые два места также заняли россияне – Сергей Бобровский и Андрей Василевский, у которых по 39 побед. У Шестёркина их 36.
- 30 апреля 2022
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