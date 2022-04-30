Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин стал лучшим вратарём сезона НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту сейвов

Шестёркин стал лучшим вратарём сезона НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту сейвов
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Коэффициент надёжности голкипера составил 2,07, а процент отражённых бросков составил 93,5.

В текущем сезоне вратарь провёл 53 матча и оформил в них шесть шат-аутов. Это его третий сезон в НХЛ. Ранее на его счету было 48 матчей и два шат-аута – оба в прошлом сезоне.

По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» занял пятое место в таблице Восточной конференции т вышли в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, что по количеству побед в текущем сезоне среди вратарей первые два места также заняли россияне – Сергей Бобровский и Андрей Василевский, у которых по 39 побед. У Шестёркина их 36.

Новость по теме
Бобровский и Василевский показали лучший результат по победам среди вратарей сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022