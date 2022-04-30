Генменеджер «Амура» рассказал о смене тренерского штаба в клубе

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал, что клуб не будет продлевать контракты с текущим тренерским штабом.
«Было принято решение не заключать новый контракт с Михаилом Кравецом и его тренерским штабом. Я знаю, что многие болельщики высоко оценивают работу Михаила Григорьевича в этом сезоне, но отмечу, что мы делаем выводы на основе большого объёма аналитических данных. Команда под руководством нынешнего тренерского штаба прошла через клубы Западной конференции, включая грандов, но дрогнула в самый ответственный момент и не вышла в плей-офф. За это отвечают не только тренеры, но и генеральный менеджер и я лично.
Принятое решение – это не поиск крайностей, а мера, направленная на укрепление команды. Мы считаем, что замена тренерского штаба в этих условиях является логичным и разумным шагом. Мы искренне благодарим Михаила Григорьевича и его помощников и желаем им удачи. Что касается нового главного тренера, мы объявим его имя позже, работа ведётся», – цитирует Крамаря официальная группа клуба во «ВКонтакте».
- 30 апреля 2022
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