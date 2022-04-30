Защитник Илья Карпухин продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.



В 2018-м году воспитанник челябинцев выступал в МХЛ за «Белых Медведей», с которыми стал бронзовым призёром Кубка Харламова. В том же году дебютировал в составе «Трактора». По ходу сезона под руководством Анвара Гатиятулина закрепился в главной команде и стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2017/2018.



Сезон-2021/2022 стал для Карпухина четвёртым в КХЛ и за «Трактор». Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Также на его счету одна передача в семи играх плей-офф.



Напомним, по итогам сезона «Трактор» стал бронзовым призёром.

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