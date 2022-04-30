Илья Карпухин продлил контракт с «Трактором»
Поделиться
Защитник Илья Карпухин продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
В 2018-м году воспитанник челябинцев выступал в МХЛ за «Белых Медведей», с которыми стал бронзовым призёром Кубка Харламова. В том же году дебютировал в составе «Трактора». По ходу сезона под руководством Анвара Гатиятулина закрепился в главной команде и стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2017/2018.
Сезон-2021/2022 стал для Карпухина четвёртым в КХЛ и за «Трактор». Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Также на его счету одна передача в семи играх плей-офф.
Напомним, по итогам сезона «Трактор» стал бронзовым призёром.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:37
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:32
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:45
-
08:25
-
08:17
-
08:06
-
07:39
-
07:33
-
07:11
-
06:52
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:22
-
06:21
-
06:19
-
06:04
Партнерский контент