Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 мск.
В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Неколенко – Коробкин;
Дронов – Хабаров, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коростелёв – Виделль — Кошелев, Юров.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.
Напомним, счёт в серии равный – 3:3.
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