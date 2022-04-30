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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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14:45 Мск
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Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022
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Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 мск.

В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Неколенко – Коробкин;
Дронов – Хабаров, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коростелёв – Виделль — Кошелев, Юров.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.

Напомним, счёт в серии равный – 3:3.

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