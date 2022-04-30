Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на решающий матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, начало — в 15:00 мск.



В составе «Магнитки» произошли изменения по сравнению с шестым матчем. В седьмом матче не сыграют Джош Карри, Линус Хультстрём и Павел Акользин. Вместо них Архип Неколенко, Ярослав Хабаров, Семён Кошелев.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Неколенко – Коробкин;

Дронов – Хабаров, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коростелёв – Виделль — Кошелев, Юров.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;

Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Юртайкин — Андронов — Абрамов, Мингачёв.



Напомним, счёт в серии равный – 3:3.