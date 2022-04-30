«Авангард» анонсировал объявление нового главного тренера 1 мая
Поделиться
Омский «Авангард» в телеграм-канале анонсировал подписание контракта с новым главным тренером. Сообщается, что имя нового специалиста будет объявлено завтра, 1 мая.
Напомним, на протяжении последних четырёх сезонов командой руководил канадец Боб Хартли, вместе с которым «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в 2021 году. Также под его руководством омичи выходили в финал в 2019-м, но тогда уступили московскому ЦСКА.
Ранее омичи назвали имена игроков, которые покинули команду по истечении срока контрактов.
Напомним, в текущем сезоне «Авангард» дошёл до четвертьфинала плей-офф, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах. По ходу плей-офф омичи обыграли казанский «Ак Барс» в шести матчах.
Новость по темеПрохоркин, Семёнов и ещё три хоккеиста покинули «Авангард»
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
15:03
-
14:46
-
14:40
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:37
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:32
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:45
-
08:25
-
08:17
-
08:06
-
07:39
-
07:33
-
07:11
-
06:52
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:22
Партнерский контент