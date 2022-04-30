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«Авангард» анонсировал объявление нового главного тренера 1 мая

«Авангард» анонсировал объявление нового главного тренера 1 мая
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Омский «Авангард» в телеграм-канале анонсировал подписание контракта с новым главным тренером. Сообщается, что имя нового специалиста будет объявлено завтра, 1 мая.

Напомним, на протяжении последних четырёх сезонов командой руководил канадец Боб Хартли, вместе с которым «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в 2021 году. Также под его руководством омичи выходили в финал в 2019-м, но тогда уступили московскому ЦСКА.

Ранее омичи назвали имена игроков, которые покинули команду по истечении срока контрактов.

Напомним, в текущем сезоне «Авангард» дошёл до четвертьфинала плей-офф, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах. По ходу плей-офф омичи обыграли казанский «Ак Барс» в шести матчах.

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