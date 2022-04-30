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«Сибирь» продлила контракт с Никитой Сетдиковым и Никитой Шашковым

«Сибирь» продлила контракт с Никитой Сетдиковым и Никитой Шашковым
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Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с нападающими Никитой Сетдиковым и Никитой Шашковым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Сетдиковым рассчитано на один сезон, с Шашковым — на два.

Сетдиков выступает за новосибирцев уже два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 46 матчей и пять очков: одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи. В плей-офф он провёл четыре игры.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату Юлаеву» в пяти матчах (1-4).

Ранее нападающий также выступал за «Толпар», «Торос», «Салават Юлаев», «Химик», «Звезду», «Горняк», «Автомобилист», «Саров», «Торпедо» и рижское «Динамо».

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