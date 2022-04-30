Овечкин с трибун потроллил болельщиков, которые кричали ему: «Ови — отстой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», несмотря на травму. Он присутствовал на стадионе.
Болельщики в Нью-Йорке с негативом приветствовали Овечкина, освистывая и скандируя: «Ови — отстой». Россиянин решил в ответ потроллить их, демонстрируя высокомерное поведение. Он приложил руку к уху и показал болельщикам, что они свистят недостаточно активно. После этого фанаты на стадионе, удивлённые ответом Овечкина, поаплодировали ему.
Видео момента можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ.
Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
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