ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом» в седьмом матче

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
На девятой минуте встречи Павел Карнаухов с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. Спустя всего 57 секунд Александр Попов после паса Андрея Светлакова увеличил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте отличился уже сам Константин Окулов, сделавший счёт 3:0. За секунду до завершения второго периода Филипп Майе реализовал большинство и отыграл один гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Каменев.
Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз в своей истории, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.
- 30 апреля 2022
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