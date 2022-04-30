Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом» в седьмом матче

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом» в седьмом матче
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Окулов) – 08:32 (5x5)   0:2 Попов (Светлаков) – 09:29 (5x5)   0:3 Окулов (Григоренко, Карнаухов) – 36:17 (5x5)   1:3 Майе (Чибисов) – 39:59 (5x4)   1:4 Каменев – 56:35 (en)

На девятой минуте встречи Павел Карнаухов с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. Спустя всего 57 секунд Александр Попов после паса Андрея Светлакова увеличил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте отличился уже сам Константин Окулов, сделавший счёт 3:0. За секунду до завершения второго периода Филипп Майе реализовал большинство и отыграл один гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Каменев.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз в своей истории, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022