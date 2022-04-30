ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина и сравнялся со СКА, «Динамо» М и «Магниткой»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.



Для армейцев этот трофей стал вторым в истории клуба. Прежде ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. Тогда москвичи обыграли «Авангард» в четырёх матчах — 4-0.



Таким образом, ЦСКА пополнил список клубов, выигрывавших Кубок Гагарина не менее двух раз. Дважды в плей-офф КХЛ побеждали московское «Динамо» (2012, 2013), СКА (2015, 2017) и «Металлург» (2014, 2016).



Отметим, что для ЦСКА этот финал стал пятым в истории КХЛ (2016, 2018, 2019, 2021).