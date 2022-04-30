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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА повторил достижение московского «Динамо» 10-летней давности в КХЛ

ЦСКА повторил достижение московского «Динамо» 10-летней давности в КХЛ
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Армейцы смогли отыграться в ходе серии со счёта 1-3. В истории КХЛ лишь одному клубу удавалось подобное в финале Кубка Гагарина — московскому «Динамо» в сезоне-2011/2012. Тогда москвичи уступили «Авангарду» в первом матче, вторую встречу оставили за собой, а затем проиграли два раза подряд. Тем не менее бело-голубые смогли перевернуть ход серии и одержали три победы подряд, включая и главную, в седьмом матче. Тогда гол Якуба Клепиша принёс «Динамо» минимальную победу и первый Кубок Гагарина в их истории.

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ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом» в седьмом матче
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