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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Канадец Брендан Лайпсик из «Металлурга» стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ

Канадец Брендан Лайпсик из «Металлурга» стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
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Канадский нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик стал лучшим снайпером плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Форвард принял участие в 24 встречах Кубка Гагарина и забросил 11 шайб. В финальной серии канадский нападающий трижды поразил ворота своего бывшего клуба — ЦСКА. Кроме того, он записал на свой счёт девять результативных передач, суммарно набрав 20 очков и финишировав вторым в гонке бомбардиров плей-офф.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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