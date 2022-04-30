41-летний Александр Попов стал самым ценным игроком плей-офф КХЛ
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Нападающий ЦСКА Александр Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/2022.
41-летний форвард стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (4:1). Всего в плей-офф Попов принял участие в 19 матчах, в которых набрал 9 (5+4) очков.
Отметим, что нападающий не вышел на церемонию награждения. Он получил повреждение в ходе встречи. Приз забрал капитан ЦСКА Сергей Андронов.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
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