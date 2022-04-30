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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Плющев – о финале Кубка Гагарина: навалом взять ЦСКА у «Магнитки» не получилось

Плющев – о финале Кубка Гагарина: навалом взять ЦСКА у «Магнитки» не получилось
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Москвичи в седьмом матче серии обыграли «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.

«Не сказал бы, что эта победа ЦСКА стала неожиданной. Я говорил, что у ЦСКА опытная команда, она укомплектована опытными ребятами. Возникал вопрос, сумеет ли Сергей Фёдоров использовать это мастерство? Как видим, сумел. «Магнитка» немножко неправильно выстроила игру после того как повела 3-1 в серии. Начала бегать за голами, в седьмом матче побеждали и получили несколько контратак, а надо было сыграть поосторожнее, спешить было некуда, ведь в этой встрече всё решалось. Очень важным был тактический аспект. Голы надо рисовать, а не бегать за ними. Навалом взять ЦСКА у «Магнитки» не получилось. Всё по делу», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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