Плющев – о финале Кубка Гагарина: навалом взять ЦСКА у «Магнитки» не получилось

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Москвичи в седьмом матче серии обыграли «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.
«Не сказал бы, что эта победа ЦСКА стала неожиданной. Я говорил, что у ЦСКА опытная команда, она укомплектована опытными ребятами. Возникал вопрос, сумеет ли Сергей Фёдоров использовать это мастерство? Как видим, сумел. «Магнитка» немножко неправильно выстроила игру после того как повела 3-1 в серии. Начала бегать за голами, в седьмом матче побеждали и получили несколько контратак, а надо было сыграть поосторожнее, спешить было некуда, ведь в этой встрече всё решалось. Очень важным был тактический аспект. Голы надо рисовать, а не бегать за ними. Навалом взять ЦСКА у «Магнитки» не получилось. Всё по делу», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 апреля 2022
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