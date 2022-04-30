Крикунов об отыгрыше с 1-3 в серии: такое редко бывает. Из Фёдорова растёт большой тренер
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Москвичи в седьмом матче серии обыграли «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.
«Я говорил, что очень много будет решать игра вратарей. Федотов сегодня сыграл очень надёжно. Было большое сомнение: три раза подряд выигрывала «Магнитка» и чтобы потом три раза подряд выиграл ЦСКА — это редко бывает. Они смогли — молодцы.
Сергея Фёдорова с почином. Первый год — и сразу серебряный на Олимпиаде и золотой Кубок Гагарина. Очень удачно всё сложилось у него. Дай бог, чтобы дальше всё складывалось. Был большой игрок, теперь растёт большой тренер», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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