Вячеслав Фетисов отреагировал на победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«Поздравляю Сергея Фёдорова. Первый год работает тренером. Сумел собрать команду и привести её к победе. Семь игр — всегда сам по себе интересный момент. Вернуться с 1-3! Надеюсь, что у нас появился очень хороший тренер в лице Сергея Фёдорова. Знаю его с 16 лет. Очень умный во всех отношениях. Выдающийся хоккеист был, и, надеюсь, такой же тренер будет. Поздравляю и команду его с уникальным результатом.



Заслуга тренера здесь определяющая. Сумел внушить игрокам веру в победу. Плей-офф — всегда интрига. Игроки ЦСКА молодцы! Выстояли. Блёклая игра дома в Москве, а потом команда преобразилась, поверила! Сегодня команда была на голову сильнее фаворита «Металлурга». Команда подошла к седьмой игре и физически, и морально более готовой. Очень красивый получился у них матч», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.