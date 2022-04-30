Вячеслав Фетисов отреагировал на победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.
«Поздравляю Сергея Фёдорова. Первый год работает тренером. Сумел собрать команду и привести её к победе. Семь игр — всегда сам по себе интересный момент. Вернуться с 1-3! Надеюсь, что у нас появился очень хороший тренер в лице Сергея Фёдорова. Знаю его с 16 лет. Очень умный во всех отношениях. Выдающийся хоккеист был, и, надеюсь, такой же тренер будет. Поздравляю и команду его с уникальным результатом.
Заслуга тренера здесь определяющая. Сумел внушить игрокам веру в победу. Плей-офф — всегда интрига. Игроки ЦСКА молодцы! Выстояли. Блёклая игра дома в Москве, а потом команда преобразилась, поверила! Сегодня команда была на голову сильнее фаворита «Металлурга». Команда подошла к седьмой игре и физически, и морально более готовой. Очень красивый получился у них матч», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 30 апреля 2022
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