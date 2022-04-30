Терещенко рассказал, благодаря чему ЦСКА завоевал Кубок Гагарина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Москвичи в седьмом матче серии обыграли «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.
«ЦСКА заслужил победу, да и «Магнитка» заслуживала, но сегодня так. Поздравляю ЦСКА с победой — молодцы! Отдельно Сашу Попова с MVP. За счёт чего вырвали серию? Команда плюс игроки, прошлый опыт. Многие уже были чемпионами с этой командой, также и финал прошлого года. В принципе, команда была готова», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
- 30 апреля 2022
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