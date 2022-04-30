Третьяк назвал потрясающей игру ЦСКА с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от завоевания ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.

«Я хочу сказать, что серия потрясающая! И со СКА так было, и здесь, с «Металлургом»! Она держала всех болельщиков в напряжении. И со СКА ЦСКА выиграл в последнем матче, и здесь! Поэтому, конечно, я хочу сказать, что для болельщиков это была потрясающая игра.



За это и любят такие матчи! Непредсказуемая игра! ЦСКА проигрывал в серии 1-3. И три матча подряд выиграли. Это сделать практически невозможно. Это только СКА проигрывал 0-3 и выиграл у ЦСКА кубок в своё время», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.